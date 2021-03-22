Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В ГИБДД напомнили об опасности тонировки

В ГИБДД напомнили об опасности тонировкиЕвгений Биятов / РИА Новости

В ГИБДД напомнили водителям об опасности тонировки. Предупреждение появилось на сайте ведомства.

Наличие тонировки снижает видимость, объяснили в ГИБДД. «При отсутствии тонировки водитель способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии как минимум 100 метров, тонированные же автостекла снижают это расстояние до 35-70 метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при наличии тонировки водителю будет сложнее быстро отреагировать и избежать столкновения в опасный момент. Там уточнили, что плохие погодные условия ухудшат ситуацию и повысят риск аварии.

В ГИБДД напомнили, что согласно государственным стандартам, передние боковые стекла должны пропускать свет не менее чем на 70 процентов, лобовое — не менее чем на 75 процентов. Там добавили, что тонирование передних боковых и переднего лобового стекла запрещены законодательством.

Ранее сообщалось, что россиян предложили лишать водительских прав на срок до полутора лет, если в течение года они совершили три грубых нарушения ПДД. К этим трем нарушениям не будут причисляться те, что были зафиксированы дорожными камерами наблюдения.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Саммит ЕС пройдет в режиме видеоконференции из-за COVID-19
Саммит ЕС пройдет в режиме видеоконференции из-за COVID-19
Лавров рассказал о демонстрации США полной недоговороспособности
Лавров рассказал о демонстрации США полной недоговороспособности
Лавров оценил перспективу использования сертификатов вакцинации
Лавров оценил перспективу использования сертификатов вакцинации
В Европе оценили необходимость в российской вакцине от коронавируса
В Европе оценили необходимость в российской вакцине от коронавируса
Доктор Мясников раскрыл опасное свойство жаропонижающих
Доктор Мясников раскрыл опасное свойство жаропонижающих
В Госдуме отреагировали на доклад разведки США фразой «до добра не доведет»
В Госдуме отреагировали на доклад разведки США фразой «до добра не
Врач назвала 13 главных ошибок у желающих похудеть к лету
Врач назвала 13 главных ошибок у желающих похудеть к лету
В ГИБДД напомнили об опасности тонировки
В ГИБДД напомнили об опасности тонировки
Пытали и незаконно удерживали людей: под Киевом разоблачили жуткий «реабилитационный центр»
Пытали и незаконно удерживали людей: под Киевом разоблачили жуткий
Лавров сообщил о мероприятиях по научно-техническому сотрудничеству с КНР
Лавров сообщил о мероприятиях по научно-техническому сотрудничеству с
Самая сильная женщина по знаку зодиака
Самая сильная женщина по знаку зодиака
Первый секс в 15, невменяемая мать с ножом – наследница Михаила Ефремова об ужасах пережитого
Первый секс в 15, невменяемая мать с ножом – наследница Михаила

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Посол Келин: политические отношения с Британией "практически мертвы"
Посол Келин: политические отношения с Британией "практически мертвы"
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в Москву
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в
В Испании легализовали эвтаназию
В Испании легализовали эвтаназию

Еще по теме

Honda придумала технологию сенсорной тонировки стекол
СМИ: Госдума может отклонить законопроект об ужесточении штрафов за тонировку
Родителей детей, которых увезли в машине на эвакуаторе, могут оштрафовать
Кадыров рассказал, к чему привел запрет тонировки автостекол в Чечне