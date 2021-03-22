В Госдуме отреагировали на доклад разведки США фразой «до добра не доведет»

Вадим Карасев

Адальби ШхагошевФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев отреагировал на доклад американской разведки, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в американские выборы 2020 года, фразой «политическая интуиция без фактов до добра США, конечно, не доведет». Об этом сообщает RT в среду, 17 марта.

Он отметил, что нельзя считать разведкой организацию, которая делает подобные заявления «без всякой фактуры».

«Буквально полгода назад министерство внутренней безопасности США не увидело подтвержденных данных о влиянии на выборы, а сейчас они говорят, что это все-таки имело место», — сказал депутат.

16 марта разведка США обвинила Россию в поддержке переизбрания Дональда Трампа и «очернении» Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. В документе также анонсировалось принятие новых антироссийских санкций.

В Кремле заявили о бездоказательности обвинений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, Москва не имеет никакого отношения к кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена.