В Индии "засветилась" самая редкая версия российского танка Т-90С

Вадим Карасев

В Сети появилось видео, на котором железнодорожный состав в Индии перевозит самую редкую версию танка Т-90С — один из четырех десятков изготовленных танков с литой башней. Сайт "Русское оружие" пишет, что такие машины начали поставлять в Индию еще в конце 2001 года.

Преимущественно на видео запечатлены Т-72М1 (без навесной динамической защиты), но на некоторых платформах стоят и самые ранние Т-90С. Как и более поздние образцы, они оснащены многотопливными дизелями мощностью 1000 л. с., боевые машины также подготовлены для применения с управляемыми ракетами и обладают ночными тепловизионными прицелами.

Indian Army T-72M1, 'RARE' T-90S with Cast Turret & T-90 Bhishma with Welded Turret on Indian Railway train. 🔥❤️ pic.twitter.com/Mpk20Aq31V

— KUNAL BISWAS (@KUNALBI25146617) March 21, 2021

Подавляющее большинство Т-90 получили сварные башни, в том числе их сейчас выпускают в таком виде в Индии по российской лицензии.



