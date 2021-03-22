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В Индии "засветилась" самая редкая версия российского танка Т-90С

В Индии "засветилась" самая редкая версия российского танка Т-90С

В Сети появилось видео, на котором железнодорожный состав в Индии перевозит самую редкую версию танка Т-90С — один из четырех десятков изготовленных танков с литой башней. Сайт "Русское оружие" пишет, что такие машины начали поставлять в Индию еще в конце 2001 года.

Преимущественно на видео запечатлены Т-72М1 (без навесной динамической защиты), но на некоторых платформах стоят и самые ранние Т-90С. Как и более поздние образцы, они оснащены многотопливными дизелями мощностью 1000 л. с., боевые машины также подготовлены для применения с управляемыми ракетами и обладают ночными тепловизионными прицелами.

Indian Army T-72M1, 'RARE' T-90S with Cast Turret & T-90 Bhishma with Welded Turret on Indian Railway train. 🔥❤️ pic.twitter.com/Mpk20Aq31V

— KUNAL BISWAS (@KUNALBI25146617) March 21, 2021

Подавляющее большинство Т-90 получили сварные башни, в том числе их сейчас выпускают в таком виде в Индии по российской лицензии.

Как сообщал NEWSTES, в феврале на выставке показали единственный в своем роде танк-амфибию "Спрут-СДМ1".

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По материалам: uposters.ru
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