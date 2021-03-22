В Йошкар-Оле может появиться спортивная точка притяжения

Лидия Мартынова

На территории Республики Марий Эл появляется всё больше общественных локаций, где местные жители могут активно провести свободное время на свежем воздухе.

Сейчас в Йошкар-Оле одним из таких мест является Центральный парк культуры и отдыха. Однако в скором времени здесь появится ещё одна площадка, которая привлечёт внимание горожан и гостей марийской столицы.

В конце весны 2021 года в парке Йошкар-Олы стартуют работы по созданию спортивной точки притяжения. Об этом сообщили в городской администрации.

Планируется, что новое место появится в юго-западной части парка. Йошкаролинцы выбрали данную территорию для благоустройства во время рейтингового голосования. Такой выбор проходил по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Кстати, начиная с конца апреля жители Марий Эл смогут принять участие в голосовании по выбору общественных площадок, которые приведут в порядок в следующем году.

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