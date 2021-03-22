В Каспийске состоялся телемост с участием школьников Дагестана и Италии

Влада Некрасова

В средней общеобразовательной школе № 12 города Каспийска состоялся телемост с участием школьников Дагестана и Италии – участниками популярного Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», сообщает Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Телемост был организован Министерством образования и науки Республики Дагестан в рамках подготовки к проведению республиканского этапа всероссийского конкурса.

Талантливые школьники из Италии и Дагестана познакомились, обсудили любимые книги, рассказали о родной культуре.

Телемост завершился соглашением о сотрудничестве. В жюри национального этапа будет приглашен эксперт из Дагестана, а в жюри регионального этапа в Дагестане будет участвовать эксперт из Италии.