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В Каспийске состоялся телемост с участием школьников Дагестана и Италии

В Каспийске состоялся телемост с участием школьников Дагестана и Италии

В средней общеобразовательной школе № 12 города Каспийска состоялся телемост с участием школьников Дагестана и Италии – участниками популярного Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», сообщает Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Телемост был организован Министерством образования и науки Республики Дагестан в рамках подготовки к проведению республиканского этапа всероссийского конкурса.

Талантливые школьники из Италии и Дагестана познакомились, обсудили любимые книги, рассказали о родной культуре.

Телемост завершился соглашением о сотрудничестве. В жюри национального этапа будет приглашен эксперт из Дагестана, а в жюри регионального этапа в Дагестане будет участвовать эксперт из Италии.

Общество

По материалам: edu.ru
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