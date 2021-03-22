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В Кремле допустили максимально жесткие санкции США

В Кремле допустили максимально жесткие санкции СШАФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что США в стремлении надавить на Москву пойдут на максимально жесткие санкции, в том числе отключат от международной системы совершения платежей SWIFT, передает РИА Новости.

По его словам, действия Вашингтона носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому в Кремле не исключают любое развитие событий. Таким образом он прокомментировал вопрос о возможном решении Белого дома по SWIFT.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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