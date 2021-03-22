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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега 22 марта

Для жителей объявили штормовое предупреждение. Сообщает «Вести Крым» со ссылкой на начальника гидрометцентра региона Татьяну Любецкую.

«В связи с прохождением южного циклона вечером 22 марта, в течение суток 23 марта в Крыму ожидается сильный дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки, гололёдно-изморозевые отложения. Усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветра до 20-25 м/с.», – сообщает Любецкая.

Сообщение В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега 22 марта появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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