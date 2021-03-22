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В Ленинградской области два человека погибли в ДТП с грузовиками

В Ленинградской области два человека погибли в ДТП с грузовиками
Полиция ведет проверку после столкновения двух грузовиков и автомобиля Renault в Ленинградской области, в результате которого погибли два человека и трое были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В результате ДТП водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались, водитель Renault и два его пассажира госпитализированы. По данному факту проводится проверка", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, столкновение двух грузовых автомобилей и автомобиля Renault, двигавшихся во встречном направлении, произошло 22 марта в 4.05 вблизи посёлка Соловьевка Приозерского района Ленинградской области на 89-м километре трассы "Сортавала".

Россия

По материалам: ria.ru
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