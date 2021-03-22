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В Липецкой области стартовал региональный проект для школьников

В Липецкой области стартовал региональный проект для школьников

В рамках Года науки и технологий стартовал региональный проект «Дети-новаторы Липецкой области», сообщает пресс-служба Управления образованием Липецкой области.

Проект инициирован областной администрацией совместно с региональным отделением Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

«Цель проекта – включить как можно больше молодежи в творческую и конструкторскую деятельность, развивать у школьников изобретательское мышление», – указано в информационном релизе.

Первые установочные сессии состоялись для школьников Лебедянского и Воловского районов.

Общество

По материалам: edu.ru
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