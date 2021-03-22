Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В НАТО заинтересовались делом «российской шпионской сети»

В НАТО заинтересовались делом «российской шпионской сети»

В НАТО заинтересовались делом «российской шпионской сети»Йенс СтолтенбергФото: Johanna Geron / AP

В НАТО заинтересовались делом «российской шпионской сети» в Болгарии и тщательно следят за его расследованием. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы полностью поддерживаем работу нашего союзника, Болгарии, по борьбе с российской злонамеренной деятельностью на болгарской территории», — отметил Столтенберг.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. 22 марта суд постановил поместить всех обвиняемых под стражу.

Болгарские СМИ раскрыли имена трех фигурантов дела: по их данным, среди них — бывший начальник военной разведки Иван Илиев, руководитель секретной службы в парламенте Любомир Медаров и заместителя начальника управления бюджета и расходов армии Минобороны Болгарии полковник Петр Петров. Сообщается, что в ходе обысков в доме и офисе Петрова были обнаружены конфиденциальные документы НАТО.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Европарламент назвал санкции Китая неприемлемыми
Европарламент назвал санкции Китая неприемлемыми
Известный российский ведущий прослыл стариком из-за молодой жены
Известный российский ведущий прослыл стариком из-за молодой жены
Способность русского мата передавать множество смыслов восхитила иностранцев
Способность русского мата передавать множество смыслов восхитила
Противники прививок приняли «лысого из Brazzers» за доктора
Противники прививок приняли «лысого из Brazzers» за доктора
Болгария решила выслать двух российских дипломатов
Болгария решила выслать двух российских дипломатов
В США рассказали о скрытых властями полетах НЛО
В США рассказали о скрытых властями полетах НЛО
В НАТО заинтересовались делом «российской шпионской сети»
В НАТО заинтересовались делом «российской шпионской сети»
Главный конкурент «Газпрома» усилился чиновником из Госдумы
Главный конкурент «Газпрома» усилился чиновником из Госдумы
Пенсионный фонд России потребовали ликвидировать
Пенсионный фонд России потребовали ликвидировать
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей
"Москино" готовит ретроспективу фильмов Станислава Говорухина
"Москино" готовит ретроспективу фильмов Станислава Говорухина
РИА Новости: СМИ назвало опасную стратегическую ошибку США в отношениях с Россией
РИА Новости: СМИ назвало опасную стратегическую ошибку США в

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Еще по теме

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в шпионаже в пользу России в Болгарии
В США заинтересовались делом о шпионаже в пользу России в Болгарии
Болгария решила выслать двух российских дипломатов
Премьер Болгарии заявил о готовности объявить российских дипломатов персонами non grata