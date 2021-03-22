В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН

Анастасия Иванова

Экспозиция, посвященная московской авиационной группе особого назначения, оборудуется на базе Хвойнинского краеведческого музея в поселке Хвойная Новгородской области. Экспозиция расскажет об истории знаменитого «воздушного моста», существовавшего в годы Великой Отечественной войны. Помощь в оформлении экспозиции оказывает внучка командира экипажа МАОН Петра Колесникова Анна Белорусова.

Ранее, осенью прошлого года, в Хвойной открыли мемориальный комплекс в память о летчиках МАОН. Летчики из этой авиагруппы доставляли продовольствие в блокадный Ленинград. Как рассказала нашему изданию Анна Белорусова, когда с Ленинградом в блокаду оставалась лишь воздушная связь (осень-зима 1941 года) самолеты МАОН вылетали из Хвойной и по опаснейшему маршруту доставляли продовольствие, а обратно эвакуировали обессиленных жителей осажденного города. На всем протяжении 900-дневной блокады Хвойная, в районе которой действовало шесть полевых аэродромов, была основной базой воздушного снабжения Ленинграда.





Экспозиция, которая в настоящий момент формируется в хвойнинском музее станет постоянной, своего рода небольшой музей внутри музея. Выставочное оборудование для экспозиции, а именно витрины, были в несколько заходов доставлены непосредственно из Царского села. Это оборудование передано в дар Государственным музеем-заповедником “Царское Село” по обращению администрации поселка.

На экспозиции будут представлены документы из архивов, фотографии и предметы, которые хранят память о летчиках МАОН и хвойнинцах, которые были рядом с отважными пилотами. Стоит отметить, что проект создания экспозиции поддержало Российское историческое общество.

Мемориальный комплекс в Хвойной имеет символическую связь с памятником советским летчикам, который установлен в шотландском городке Эррол. В 1943 году правительство Соединённого Королевства передало Советскому Союзу, испытывающему острую нехватку военно-транспортных самолетов, партию двухмоторных бомбардировщиков “Албемарл”. Беспосадочный ночной перелёт над Северным морем и вражескими территориями был под силу лишь пилотам-асам. Для секретного задания Государственного комитета обороны были отобраны экипажи Московской авиагруппы особого назначения ГВФ – соединения военно-транспортной авиации, сформированного в июне 1941 года из опытнейших гражданских летчиков для выполнения ответственных заданий Верховного командования Красной Армии.





Советских офицеров по группам перебросили на авиабазу Эррол на востоке Шотландии, где они вступили в состав особого 305-го отряда, созданного командованием Королевских ВВС для испытания и перегонки самолётов в Москву. Совместная советско-британская операция “Албемарл” стала важным опытом взаимодействия союзников во время Второй мировой войны. В ноябре 2020 года в День поминовения героев войн в историческом центре Эррола, у городского собора был установлен мемориальный камен. Мемориалы героям-авиаторам в Хвойной и Эрроле станут местом ежегодного проведения торжественной церемонии в День Победы 9 мая.

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