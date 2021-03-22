В особняк Джонни Деппа на Голливудских холмах пробрался бездомный

Влада Некрасова

В особняк Джонни Деппа на Голливудских холмах проник бездомный мужчина, который успел воспользоваться удобствами жилища кинозвезды. Об этом рассказали в американском издании TMZ.

По сведениям источника, бездомный гражданин сначала пробрался на задний двор к соседу Деппа, а затем взломал дверь к самому актеру. Мужчину сразу заметили соседи и вызвали полицию.

Второй звонок правоохранителям поступил уже от охраны актера. Прибыв на место, полицейские нашли злоумышленника в одной из ванных комнат в особняке Деппа – мужчина принимал душ и отказывался заканчивать водные процедуры. Чтобы арестовать бездомного, защитникам правопорядка пришлось выломать дверь ванной.

Полицейские также выяснили, что ворвавшийся в дом голливудского актера успел найти алкоголь и пригубить виски. Теперь мужчину обвиняют в вандализме.

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