В России могут продлить соглашение по ценам на сахар и подсолнечное масло

Анастасия Иванова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

"В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен, на белый сахар – на два месяца, на подсолнечное масло - до октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.