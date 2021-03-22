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В России появилась новая схема обналички

В России появилась новая схема обналичкиФото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Росфинмониторинг выявил в 2020 году новую схему обналичивания денег с использованием налоговых или таможенных платежей. Об этом говорится в информационном бюллетене ведомства.

По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, получая при этом наличные деньги. Такой механизм использовали предприятия общепита и торговли, говорится в сообщении. Отмечается, что чаще всего схемой пользовались компании с большим оборотом наличных: торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки.

Появившаяся новая схема не получила широкого распространения, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций, рассказали «Известиям» в Росфинмониторинге. В ЦБ заявили, что объемы незаконного обналичивания в стране снижаются на протяжении последних лет. Они снизились с 110 миллиардов рублей в 2019 году до 78 миллиардов рублей в 2020-м.

В прошлом году российские банки также зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавируса через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Участники рынка обнаружили попытки осуществить сомнительные операции на 34 миллиарда рублей.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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