В России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для старшеклассников

Вадим Карасев

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

В российских школах для старшеклассников необходимо ввести урок «Основы взрослой жизни», который позволит им получить знания, полезные в обычной жизни после окончания школы. С таким предложением выступила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс, которая направила соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает RT.

В рамках курса учащихся 10 и 11 классов предлагается обучать финансовой грамотности, основам психологии, правильного питания, осознанного потребления, межличностных взаимоотношений и способам решения различных проблем.

В документе Маркс отметила, что специалисты ее института провели опрос среди школьников, который показал, что 76 процентов учащихся средней и старшей школы в регионах недовольны качеством школьной программы, назвав ее несовременной и оторванной от реальности. Часть подростков указала, что хотела бы получить знания по психологии, финансам, половому воспитанию.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил вернуть в школы военную подготовку, охарактеризовав это как приоритет государственной политики.