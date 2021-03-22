Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для старшеклассников

В России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для старшеклассников

В России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для старшеклассниковФото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

В российских школах для старшеклассников необходимо ввести урок «Основы взрослой жизни», который позволит им получить знания, полезные в обычной жизни после окончания школы. С таким предложением выступила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс, которая направила соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает RT.

В рамках курса учащихся 10 и 11 классов предлагается обучать финансовой грамотности, основам психологии, правильного питания, осознанного потребления, межличностных взаимоотношений и способам решения различных проблем.

В документе Маркс отметила, что специалисты ее института провели опрос среди школьников, который показал, что 76 процентов учащихся средней и старшей школы в регионах недовольны качеством школьной программы, назвав ее несовременной и оторванной от реальности. Часть подростков указала, что хотела бы получить знания по психологии, финансам, половому воспитанию.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил вернуть в школы военную подготовку, охарактеризовав это как приоритет государственной политики.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

СМИ сообщили о планах Британии по созданию гиперзвукового оружия
СМИ сообщили о планах Британии по созданию гиперзвукового оружия
В России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для старшеклассников
В России предложили ввести урок «Основы взрослой жизни» для
Шойгу ответил на слухи о планах России присоединить Казахстан
Шойгу ответил на слухи о планах России присоединить Казахстан
Кондуктор спасла россиян из горящего троллейбуса
Кондуктор спасла россиян из горящего троллейбуса
Минфин предлагает ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС
Минфин предлагает ужесточить требования к составу пива в ЕАЭС
Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»
Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Действуют по сценарию 2014 года: эксперт предупредил, к чему может привести массовое появление фейковой информации в росСМИ
Действуют по сценарию 2014 года: эксперт предупредил, к чему может
Константин Ивлев: «Когда стал встречаться с Лерой, мне писали, что я старик. Вы что, обалдели?!»
Константин Ивлев: «Когда стал встречаться с Лерой, мне писали, что я
А люди не верили! Из шоу «Маска» выбыла Ольга Бузова
А люди не верили! Из шоу «Маска» выбыла Ольга Бузова
Ольга Бузова скрывалась под Розовой Пантерой в шоу «Маска»
Ольга Бузова скрывалась под Розовой Пантерой в шоу «Маска»
Печальное заявление BTS: «Никогда не женимся на женщинах»
Печальное заявление BTS: «Никогда не женимся на женщинах»

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Антонов вылетел из Нью-Йорка в Москву для консультаций
Посол Келин: политические отношения с Британией "практически мертвы"
Посол Келин: политические отношения с Британией "практически мертвы"
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в Москву
Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в
В Испании легализовали эвтаназию
В Испании легализовали эвтаназию

Еще по теме

В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
Москвичи пожаловались на пропаганду православия в школе
Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс
В тульском центре образования № 15 объявлен карантин