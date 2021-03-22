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В Швейцарии объяснили, почему РФ и КНР не вступят в военный союз против США

России и Китаю не обязательно вступать в союз против США, чтобы победить в борьбе с агрессией американцев. Об этом пишут авторы статьи швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Бернат и Гордана Миюк.

Журналисты отмечают, что России и Китаю хватит собственных сил для противостояние США. Военное присутствие американцев недалеко от границ России и Китая тревожит руководство данных стран. Однако, при этом они способны на самостоятельный ответ США в случае военного конфликта.

Эксперты в Швейцарии указывают на то, что Россия не даёт силам НАТО в Европе быть главенствующими и наращивает вооружение на данном направлении. В это же время китайцы не оставляют в покое американские военные базы, которые расположены в Японии и Южной Корее. Китай также отстаивает свои позиции в Южно-Китайском море, ведя работу с боевыми кораблями США.

Бернат и Миюк считают военный альянс России и Китая излишним. При этом указывают на то, что две страны периодически устраивают совместные учения, тем самым давая намёк о возможности такого союза.

Сообщение В Швейцарии объяснили, почему РФ и КНР не вступят в военный союз против США появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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