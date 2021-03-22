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В США рассказали о скрытых властями полетах НЛО

В США рассказали о скрытых властями полетах НЛОФото: Globallookpress.com

Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф рассказал о ранее скрытых властями полетах неопознанных летающих объектов (НЛО). Отчет о подобных происшествиях должны вскоре опубликовать, пишет Business Insider.

По словам экс-главы разведки, у Вашингтона есть секретные сведения о том, что НЛО летали на сверхзвуковой скорости без преодоления звукового барьера, а также совершали маневры, недоступные для имеющихся у человечества технологий. «Мы наблюдали намного больше [полетов НЛО], чем рассказывали публично», — подчеркнул Рэтклифф.

Business Insider напоминает, что 1 июня Пентагон должен опубликовать отчет о неопознанных летательных объектах.

В августе 2020-го Пентагон подтвердил создание рабочей группы по изучению НЛО. Она была создана, чтобы понять их природу и происхождение. Группа будет в подчинении заместителя министра обороны по вопросам разведки и безопасности, она должна будет обнаруживать, анализировать и каталогизировать НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США. В Пентагоне пояснили, что под этим термином подразумеваются объекты, которые наблюдатель не может сразу распознать.

В мире

По материалам: lenta.ru
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