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В США разрабатывают систему слежения за авто по всему миру для нужд разведки

В Соединенных штатах Америки находится в разработке система, способная анализировать записи о местоположении автомобилей почти со всего мира.


Исключение для зон мониторинга составляют только территории Кубы и Корейской Народно-демократической Республики.

Об этом сообщили в релизе американской компании The Ulysses Group.

Разработчики заявляют, что система может в режиме реального времени отслеживать местоположение всех автомашин, оборудование которых имеет выход в Интернет. Есть данные, что в нашей стране такими устройствами оборудован, как минимум, один автомобиль из шести.

“Как отмечают эксперты, датчики программы собирают разную информацию о транспортном средстве: состояние подушки безопасности, температура двигателя, местоположение и др. Полученные данные, как правило, передаются автопроизводителю и разработчику телематического оборудования, однако при определенных обстоятельствах они могут попасть и в распоряжение третьих лиц”, – озвучивают подробности разработки “Известия”.

По данным издания, ранее фирма известила, что каждый месяц может обирать более 15 000 000 000 автомобильных геопозиций практически во всем мире.

Создатели новинок надеются, что их потенциальным заказчиком станет федеральное правительство Америки для нужд разведывательных органов.

Сообщение В США разрабатывают систему слежения за авто по всему миру для нужд разведки появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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