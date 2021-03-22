В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее

Анастасия Иванова

В поселке городского типа Васильево в Зеленодольском районе республике провели спецоперацию. Несколько дней назад в соцгруппе поселка появилось сообщение от местной жительницы. Она сообщила, что на улице Космонавтов бегает рыжая дворняга со стелой в голове. Пес очень дикий и в руки не дается, и очень надо срочно поймать ее, чтобы помочь.

В итоге собаку поймали со второй попытки. Даже собирали деньги, чтобы нанять специалистов по отлову бродячих собак. И это помогло – на шею собаке набросили аркан и потом на руках отнесли в машину.

Собаку отвезли в казанскую ветклинику, назвали Стрелкой. Провели операцию, оказалось, что псу «повезло» – стрела прошла по мышечным тканям и большего повреждения не принесла.

– Сейчас Стрелка находится пока в ветклинике, затем ее ждут в приюте, где она будет находиться до тех пор, пока ей не найдут хозяина, – сообщили волонтеры приюта «Кот и пёс». – Собаке, приблизительно, два года. Сейчас она чувствуеь себя удовлетворительно.

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