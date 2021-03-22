Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее

В поселке городского типа Васильево в Зеленодольском районе республике провели спецоперацию. Несколько дней назад в соцгруппе поселка появилось сообщение от местной жительницы. Она сообщила, что на улице Космонавтов бегает рыжая дворняга со стелой в голове. Пес очень дикий и в руки не дается, и очень надо срочно поймать ее, чтобы помочь.

В итоге собаку поймали со второй попытки. Даже собирали деньги, чтобы нанять специалистов по отлову бродячих собак. И это помогло – на шею собаке набросили аркан и потом на руках отнесли в машину.

Собаку отвезли в казанскую ветклинику, назвали Стрелкой. Провели операцию, оказалось, что псу «повезло» – стрела прошла по мышечным тканям и большего повреждения не принесла.

– Сейчас Стрелка находится пока в ветклинике, затем ее ждут в приюте, где она будет находиться до тех пор, пока ей не найдут хозяина, – сообщили волонтеры приюта «Кот и пёс». – Собаке, приблизительно, два года. Сейчас она чувствуеь себя удовлетворительно.

Сообщение В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий Смирнов
Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий
Ник Кейв выбрал песни для своих похорон
Ник Кейв выбрал песни для своих похорон
Подруга Людмилы Лядовой: «Помощница укоротила ей жизнь!»
Подруга Людмилы Лядовой: «Помощница укоротила ей жизнь!»
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
В Швейцарии объяснили, почему РФ и КНР не вступят в военный союз против США
В Швейцарии объяснили, почему РФ и КНР не вступят в военный союз
В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее
В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее
Доктор Мясников: колбаса вызывает рак желудка
Доктор Мясников: колбаса вызывает рак желудка
Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»
Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»
Lamborghini отозвала 15 автомобилей модели Aventador в РФ из-за неисправности капота
Lamborghini отозвала 15 автомобилей модели Aventador в РФ из-за
ЕС направит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»
ЕС направит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»
Изнасиловавших женщину на глазах ее детей приговорили к смертной казни
Изнасиловавших женщину на глазах ее детей приговорили к смертной казни

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов

Еще по теме

Россияне спасли вмерзшую в лед собаку
«Хатико» из Уфы растопил сердца местных жителей
В Ижевске нашли розовую собаку
Белый медведь гладит собаку по голове: появилось трогательное видео