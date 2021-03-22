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В Томске загорелся цех завода резиновой обуви

По информации областного ГУ МЧС, пожар случился минувшей ночью. Сообщение о нем поступило в половине второго ночи, на месте огнеборцы были уже через шесть минут. К этому времени шел дым из вентиляционных шахт одноэтажного кирпичного здания, позже огонь распространился внутри цеха. В итоге там от пламени пострадало оборудование и сгорели готовые изделия.

Из людей, как отмечают в МЧС, пострадавших нет – один человек успел самостоятельно выйти на улицу еще до приезда пожарных, выбраться еще двоим помогли сотрудники ведомства.

Причина пожара пока неизвестна, ее установят эксперты. На самом заводе обстоятельства произошедшего на данный момент никак не комментируют.

Томский завод резиновой обуви был основан в 1942 году. В 1996-м официально был признан крупнейшим производителем в России в своей отрасли. В настоящее время годовой объем производства завода составляет 15 млн долларов. Продукция томского завода поставляется в регионы России, Среднюю Азию, Афганистан, Иран, Украину и в Македонию.

Сообщение В Томске загорелся цех завода резиновой обуви появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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