В Уфе подозреваемый в убийстве адвоката пришел в сознание в больнице

Влада Некрасова

Подозреваемый в резонансном убийстве адвоката в центре Уфы, который находился в тяжелом состоянии после попытки суицида, пришел в сознание и переведен из реанимации в палату, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Днем 17 марта после драки на проезжей части улицы Пушкина один мужчина нанес ножом смертельные ранения другому, а чуть позже в соседнем квартале попытался совершить суицид, но его спасли и увезли в больницу. Выяснилось, что уфимец убил своего оппонента в Арбитражном суде республики. Момент нападения сняли на видео очевидцы, раненый адвокат Александр Елисеев перед смертью назвал им имя нападавшего.