Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Забайкальском крае родители напишут ЕГЭ по русскому языку

В Забайкальском крае родители напишут ЕГЭ по русскому языку

С 22 по 28 марта в Забайкальском крае проходит Всероссийская акция «Дни сдачи ЕГЭ родителями», сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Мероприятие проводится уже пятый год.

«Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и лучше познакомиться с экзаменационной процедурой. В этот раз родители смогут проверить свои знания по русскому языку. Это единственный обязательный предмет для участников ЕГЭ в этом году», – отметила заместитель министра образования и науки Забайкальского края Наталия Шибанова.

Планируется, что в акции примут участие более 300 родителей. Даты проведения экзаменов будут определены районными комитетами образования вместе с руководителями школ. 

 

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Стало известно, когда выйдет сериал Германики о маньяке
Стало известно, когда выйдет сериал Германики о маньяке
На угрожавшего военному актера сериала «След» завели уголовное дело
На угрожавшего военному актера сериала «След» завели уголовное дело
Певица Вика Цыганова вспомнила о домогавшемся в одном полотенце Иосифе Кобзоне
Певица Вика Цыганова вспомнила о домогавшемся в одном полотенце
Солист Skillet сравнил выступление тверкающих рэперш с речами Гитлера
Солист Skillet сравнил выступление тверкающих рэперш с речами Гитлера
Марина Страхова и Данил Сахнов могут воссоединиться
Марина Страхова и Данил Сахнов могут воссоединиться
Настя Паршина с сыном выписалась из роддома
Настя Паршина с сыном выписалась из роддома
Российский миллиардер обвинил Центробанк в работе на «восставшую оппозицию»
Российский миллиардер обвинил Центробанк в работе на «восставшую
Россия договорилась о строительстве нового «потока»
Россия договорилась о строительстве нового «потока»
Премьер Ливана отклонил предложение президента о составе правительства
Премьер Ливана отклонил предложение президента о составе правительства
В Алтайском крае провели День науки и технологий для школьников
В Алтайском крае провели День науки и технологий для школьников
В Забайкальском крае родители напишут ЕГЭ по русскому языку
В Забайкальском крае родители напишут ЕГЭ по русскому языку
В Липецкой области стартовал региональный проект для школьников
В Липецкой области стартовал региональный проект для школьников

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Еще по теме

В Марий Эл родители сдали госэкзамен
В Салехарде родители выпускников сдали ЕГЭ
В Забайкальском крае пройдет традиционный Всебурятский диктант «Эрдэм-2021»
ЕГЭ по русскому языку 30 мая 2016: результаты и готовые ответы в интернете не найти