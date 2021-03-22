В Забайкальском крае родители напишут ЕГЭ по русскому языку

Анастасия Иванова

С 22 по 28 марта в Забайкальском крае проходит Всероссийская акция «Дни сдачи ЕГЭ родителями», сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Мероприятие проводится уже пятый год.

«Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и лучше познакомиться с экзаменационной процедурой. В этот раз родители смогут проверить свои знания по русскому языку. Это единственный обязательный предмет для участников ЕГЭ в этом году», – отметила заместитель министра образования и науки Забайкальского края Наталия Шибанова.

Планируется, что в акции примут участие более 300 родителей. Даты проведения экзаменов будут определены районными комитетами образования вместе с руководителями школ.