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Вакцину "Спутник Лайт" могут пустить в гражданский оборот уже в апреле

Вакцину "Спутник Лайт" могут пустить в гражданский оборот уже в апреле

Препарат "Спутник Лайт" могут пустить в гражданский оборот в апреле — мае текущего года, заявил председатель совета директоров компании "Р-Фарма" Алексей Репик на совещании у президента по производству вакцин.

Глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что клинические исследования прививки уже завершены, документы для ее регистрации подготовлены. Проверка эффективности "Спутника Лайт" среди детей начнется после его утверждения для применения среди взрослых.

"Спутник Лайт" — это облегченный вариант вакцины "Спутник V". Она состоит лишь из одного компонента и требует единственного укола, в отличие от обычной двухфазной прививки против COVID-19. Эффективность двукратного введения препарата, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованным в журнале The Lancet, составила 91,6%, однократного — 87,6%.

Ранее NEWSTES писал, что Германия и Италия подумывают о закупках "Спутника V" без одобрения ЕС.

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По материалам: uposters.ru
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