Великобритания посчитала Россию "величайшей угрозой"

Влада Некрасова

Министерство обороны Великобритании опубликовало в понедельник стратегию модернизации вооруженных сил страны, в частности, в тексте отмечается, что Россия является угрозой, модернизация вооруженных сил РФ делает ее одновременно непредсказуемым и искусным игроком.

"Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком", - подчеркивается в 76-страничном документе, получившим название Defence in a competitive age.