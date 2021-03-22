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Великобритания посчитала Россию "величайшей угрозой"

Великобритания посчитала Россию "величайшей угрозой"
Министерство обороны Великобритании опубликовало в понедельник стратегию модернизации вооруженных сил страны, в частности, в тексте отмечается, что Россия является угрозой, модернизация вооруженных сил РФ делает ее одновременно непредсказуемым и искусным игроком.

"Россия по-прежнему несет величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком", - подчеркивается в 76-страничном документе, получившим название Defence in a competitive age.

В мире

По материалам: ria.ru
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