Вике Цыгановой «грозит срок за истребление соболей»

Анастасия Иванова

Постоянные зрители шоу «Секрет на миллион», следящие за выпусками на YouTube-канале НТВ, были заинтересованы эпизодом с участием Вики Цыгановой, 57-летней певицы и актрисы. Звезда шансона поведала о самых интригующих тайнах, рассказав о старой ссоре с Примадонной, об отсутствии детей с продюсером Вадимом Цыгановым и о страстной любви к хорошим и дорогим мехам, о которых она многое может рассказать, даже просто окинув шубку взглядом.

Для того, чтобы обсудить меха более детально, в студию программы пригласили Наталью Штурм, которая появилась в блестящей соболиной шубе. Вика без труда определила, что за мех находится перед ней и призналась, что ее подобная вещь стоила около 9 млн рублей (8 млн 835 тыс. по подсчетам редакторов). «Там огромное количество меха. Там больше 120 шкур было. Здесь меньше», — прокомментировала Цыганова свои покупки.

Подобные дискуссии, как и предполагала Лера Кудрявцева, вызвали негодование зоозащитников в социальных сетях. В Instagram и Twitter появились скриншоты с шоу, в которых нетизены заявляли о том, что Штурм и Цыгановой «грозит срок за истребление соболей». Сами же дамы не стали относиться столь критично к данному вопросу. «На меня уже накинулись в Инстаграмме. Я сразу же написала: «Не ешь курицу и не носи кожанную обувь». То есть если быть последовательным в этом плане, то до конца уже», — выразила мнение Наталья Штурм.



