Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вике Цыгановой «грозит срок за истребление соболей»

Вике Цыгановой «грозит срок за истребление соболей»

Постоянные зрители шоу «Секрет на миллион», следящие за выпусками на YouTube-канале НТВ, были заинтересованы эпизодом с участием Вики Цыгановой, 57-летней певицы и актрисы. Звезда шансона поведала о самых интригующих тайнах, рассказав о старой ссоре с Примадонной, об отсутствии детей с продюсером Вадимом Цыгановым и о страстной любви к хорошим и дорогим мехам, о которых она многое может рассказать, даже просто окинув шубку взглядом.


Для того, чтобы обсудить меха более детально, в студию программы пригласили Наталью Штурм, которая появилась в блестящей соболиной шубе. Вика без труда определила, что за мех находится перед ней и призналась, что ее подобная вещь стоила около 9 млн рублей (8 млн 835 тыс. по подсчетам редакторов). «Там огромное количество меха. Там больше 120 шкур было. Здесь меньше», — прокомментировала Цыганова свои покупки.

Подобные дискуссии, как и предполагала Лера Кудрявцева, вызвали негодование зоозащитников в социальных сетях. В Instagram и Twitter появились скриншоты с шоу, в которых нетизены заявляли о том, что Штурм и Цыгановой «грозит срок за истребление соболей». Сами же дамы не стали относиться столь критично к данному вопросу. «На меня уже накинулись в Инстаграмме. Я сразу же написала: «Не ешь курицу и не носи кожанную обувь». То есть если быть последовательным в этом плане, то до конца уже», — выразила мнение Наталья Штурм.


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Минпромторг представил стратегию действий в ответ на американские санкции
Минпромторг представил стратегию действий в ответ на американские
У Гоар Аветисян нашли новообразования на ногах: «Завтра МРТ после работы… Но мне очень больно»
У Гоар Аветисян нашли новообразования на ногах: «Завтра МРТ после
Вике Цыгановой «грозит срок за истребление соболей»
Вике Цыгановой «грозит срок за истребление соболей»
Названы лучшие сервисы вызова такси
Названы лучшие сервисы вызова такси
Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции США
Минпромторг раскрыл стратегию России в ответ на санкции США
У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"
У Ланы Дель Рей вышел новый альбом "Chemtrails over the country club"
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин
Турция объяснила выход из конвенции по защите женщин
Лавров прибыл с визитом в Китай
Лавров прибыл с визитом в Китай
ООН предупредила о вероятности глобального продовольственного кризиса
ООН предупредила о вероятности глобального продовольственного кризиса
Полицейские разогнали карнавал слезоточивым газом
Полицейские разогнали карнавал слезоточивым газом
Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса
Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса
Мужчины поделились способами побороть зависимость от порно
Мужчины поделились способами побороть зависимость от порно

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова Кюсю
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова
Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли
Эксперт назвал момент для обмена долларов на рубли
Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по кредитам
Коллекторы определили профессии с самыми частыми просрочками по

Еще по теме

Вика Цыганова объяснила, почему не взяла ребенка из детского дома
Вика Цыганова предстала в непривычном амплуа
Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
Певица Вика Цыганова пожаловалась на размер пенсии в 11 тысяч рублей