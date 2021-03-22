Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло

Алексей Вольцев

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с "Российской газетой", когда на европейской территории страны установится теплая погода.

По словам метеоролога, повышение температур начнется уже в ближайший в четверг. К концу недели ожидается потепление днем до плюс девяти градусов. Однако ночью, как отметил специалист, еще будет подмораживать.

"Буквально сегодня уточнили, что апрель в европейской части ожидается теплым", — рассказал Вильфанд.

Глава Гидрометцентра прогнозирует, что снег будет таять еще долго. Так, в сельской местности он будет лежать даже в начале апреля. В Москве снег сойдет быстрее.

"Весна идет. Да, довольно вяло в этом году. Не взрывная, не радостная, как многие ждут. Но в этом нет ничего необычного. Март у нас в России больше зимний месяц. Просто мы немного об этом забыли в последние теплые годы", — отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в первой половине этой недели будет еще умеренно прохладно. Ночью возможны заморозки до шести градусов ниже нуля.