Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с "Российской газетой", когда на европейской территории страны установится теплая погода.

По словам метеоролога, повышение температур начнется уже в ближайший в четверг. К концу недели ожидается потепление днем до плюс девяти градусов. Однако ночью, как отметил специалист, еще будет подмораживать.

"Буквально сегодня уточнили, что апрель в европейской части ожидается теплым", — рассказал Вильфанд.

Глава Гидрометцентра прогнозирует, что снег будет таять еще долго. Так, в сельской местности он будет лежать даже в начале апреля. В Москве снег сойдет быстрее.

"Весна идет. Да, довольно вяло в этом году. Не взрывная, не радостная, как многие ждут. Но в этом нет ничего необычного. Март у нас в России больше зимний месяц. Просто мы немного об этом забыли в последние теплые годы", — отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в первой половине этой недели будет еще умеренно прохладно. Ночью возможны заморозки до шести градусов ниже нуля.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим океаном
"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим
«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве из-за обвинений супруги
«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве
Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев наслаждаются отдыхом в Мексике
Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа
В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа
Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»
Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»
Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС
Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения России с Британией
Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения
Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного потока-2
Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог

Еще по теме

Россиянам названы сроки потепления
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов
Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в шести регионах России
Когда наступит зима 2017, рассказали в Гидрометцентре