Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Вирусолог рассказал об особенности иммунитета к COVID-19 у пожилых

Вирусолог рассказал об особенности иммунитета к COVID-19 у пожилых

Вирусолог рассказал об особенности иммунитета к COVID-19 у пожилыхФото: Павел Бедняков / РИА Новости

Иммунитет пожилых людей слабо отвечает при встрече с коронавирусной инфекцией, из-за чего среди переболевших пенсионеров велики шансы повторного заражения. Об этой особенности «Известиям» рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, этот феномен, а также высокая смертность при COVID-19 в возрастных группах, связаны со старением иммунной системы вместе со всем организмом. Так, адаптивный иммунитет человека, состоящий из B- и T-клеток, активно вырабатывается в детстве и юности, но с возрастом продуцируется все меньше. «В пожилом возрасте новые B- и T-клетки практически не формируются», — отметил ученый.

За выработку Т-клеток отвечает тимус (вилочковая железа), уточнил Волчков. Со временем он рассасывается и к 40-50 годам практически исчезает. Поэтому взрослые люди, и особенно пожилые, живут со сформированным в молодости набором T-клеток.

Вирусолог добавил, что иммунитет у пожилых способен реагировать на новые раздражители, но будет защищать уже не так эффективно. Для защиты пенсионеров необходимо вакцинировать и их самих, и всех не переболевших.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева говорила, что пожилые люди тяжело переносят заражение коронавирусом из-за малого количества молодых клеток.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Почему EXO завидуют BTS?
Почему EXO завидуют BTS?
Повсюду скупают! Ви заразил поклонников любовью к Oreo Mcflurry
Повсюду скупают! Ви заразил поклонников любовью к Oreo Mcflurry
Ксения Собчак оскорбила провинцию
Ксения Собчак оскорбила провинцию
Стала известна реакция Брэда Питта на обвинения Анджелины Джоли в насилии
Стала известна реакция Брэда Питта на обвинения Анджелины Джоли в
Ушедшая в порно звезда Disney выйдет замуж
Ушедшая в порно звезда Disney выйдет замуж
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал о планах Зеленского на Украину
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович рассказал о планах Зеленского
Под Саратовом начали проверку после происшествия с пенсионеркой на носилках
Под Саратовом начали проверку после происшествия с пенсионеркой на
В Йошкар-Оле может появиться спортивная точка притяжения
В Йошкар-Оле может появиться спортивная точка притяжения
В Томске загорелся цех завода резиновой обуви
В Томске загорелся цех завода резиновой обуви
Сегодня наступил Год лошади по марийскому календарю
Сегодня наступил Год лошади по марийскому календарю
Фаворитка шоу «Холостяк» Мария Вебер высказалась о романе с Тимати
Фаворитка шоу «Холостяк» Мария Вебер высказалась о романе с Тимати
Александр Цекало – почему бросил дочь, Лолиту и променял сестру Веры Брежневой на секси-художницу
Александр Цекало – почему бросил дочь, Лолиту и променял сестру Веры

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова Кюсю
Япония готовит атаку на авиабазу ВС РФ на острове Итуруп из острова
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о коронавирусе
Норвегия приостановила выпуск Coca-Cola из-за теорий заговора о
Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике США
Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике
Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после обидных слов Меркель
Депутат Госдумы Михаил Шеремет попросил у Германии поддержки после

Еще по теме

Российский вирусолог оценил прогноз ВОЗ о сроках завершения пандемии COVID-19
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Иммунолог рассказал о клеточной защите организма от коронавируса
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу