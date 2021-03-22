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Владимир Путин завтра сделает прививку от коронавируса

Владимир Путин завтра сделает прививку от коронавируса

Вот уже несколько месяцев по стране идет вакцинация населения от коронавируса. Тем не менее, всех волновал вопрос, когда к процедуре прибегнет и глава государства. Сегодня же Владимир Путин заявил, что готов воспользоваться одной из трех отечественных вакцин.


Сегодня Владимир Путин провел совещание по вопросам вакцинации против COVID-19. В ходе заседания президент России заявил, что у отечественного препарата не выявлено побочных эффектов, и он готов воспользоваться прививкой уже 23 марта. По словам Дмитрия Пескова, процедура будет проходить в непубличной обстановке, без камер. «Одной из трех наших. Все — хорошие и надежные», — отвечал на вопросы о названии вакцины пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что одной из первых прививку сделала дочь Владимира Владимировича. Причем, пошла на этот шаг еще в момент испытаний «Спутника V» только на второй фазе. «Вакцинация — это добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — так объявил о своем решении Путин.

Напомним, что помимо «Спутника V» в стране зарегистрировано также два препарата против вируса нового типа: «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ранее президент объяснял, почему не спешил с важной процедурой. «Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались», — говорил 68-летний президент.

Глава государства также отметил, что ситуация с пандемией в стране стабилизирована, благодаря грамотной работе медиков и массовой вакцинации. «Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей научной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан», — говорил он.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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