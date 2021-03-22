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Владислав Третьяк рассказал о выдвижении Буре в Совет Международной федерации хоккея

Президент ФХР Владислав Третьяк 22 марта в своем интервью «СЭ» сообщил о выдвижении Павла Буре в Совет ИИХФ. Знаменитый в прошлом хоккейный форвард заменит в нем самого Третьяка.

«В сентябре в Санкт-Петербурге состоится конгресс, где будут переизбираться президент, а также члены Совета Международной федерации хоккея. Мы выдвинули сейчас Павла Буре — надеемся на то, что нашу кандидатуру в итоге все-таки примут. Через него как своего проводника мы сможем передавать всю свою линию и стараться влиять на спортивную ситуацию изнутри», — сообщил Третьяк.

В связи с введенными санкциями Всемирного антидопингового агентства в отношении российского хоккейного спорта из совета ИИХФ вышел Третьяк, являющийся депутатом Госдумы. ФХР выдвинула на это вакантное место Павла Буре.

Сообщение Владислав Третьяк рассказал о выдвижении Буре в Совет Международной федерации хоккея появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Спорт / Главные новости

По материалам: sm.news
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