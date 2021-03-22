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Власти назвали причину возгорания в жилом доме в Подмосковье

Власти назвали причину возгорания в жилом доме в ПодмосковьеФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Причиной возгорания в подмосковном частном доме в Балашихе стал скачок давления газа и разрыв газоиспользующего оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Московской области.

По информации властей, в понедельник, 22 марта, в частном доме в деревне Полтево в 18:06 в сети произошло завышение давления газа. После этого по двум частным домам произошел разрыв газоиспользующего оборудования. В результате в доме возник пожар на площади один квадратный метр, он был локализован силами МЧС. Два человека получили ссадины и царапины, они отказались от госпитализации.

Аварийная бригада оперативно перекрыла газ, сейчас от газоснабжения отключены 59 домохозяйств. В настоящее время проводится проверка и ревизия оборудования, после чего в течение нескольких часов подачу газа восстановят. Техническая комиссия разбирается в причинах произошедшего.

Ранее РЕН ТВ сообщил о взрыве газа в деревне Полтево в подмосковной Балашихе. По данным телеканала, взрыв произошел, предположительно, из-за скачка давления в газовой трубе. Очевидцы рассказали, что хлопки были слышны «во множестве домов». Как рассказали «Ленте.ру» в прокуратуре Московской области, надзорный орган начал проверку в связи с инцидентом.

Россия

По материалам: lenta.ru
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