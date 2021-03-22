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Во Франции рассказали о раздражении европейцев из-за антироссийских санкций США

Во Франции рассказали о раздражении европейцев из-за антироссийских санкций СШАФото: Benoit Tessier / Reuters

Во Франции рассказали о раздражении европейцев из-за антироссийских санкций США. Об этом заявил бывший посол Франции в США и спецпосланник президента Эмманюэля Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности Пьер Вимон в интервью газете «Эко», передает ТАСС.

По его словам, экстерриториальные санкции США все продолжают усиливаться и стали излюбленным инструментом для наказания тех, кто не следует политической линии Вашингтона в отношении Москвы и Тегерана. Политик подчеркнул, что все больше европейцев находят данное поведение неприемлемым. Так, Вимон отметил, что яснее всего это осознали в Берлине, столкнувшись с санкциями против газопровода «Северный поток-2».

Экс-посол добавил, что необходимо создать работающие инструменты противостояния американским санкциям. В открытом письме он предложил Европейскому союзу (ЕС) запретить доступ на территорию Евросоюза лицам, ответственным за введение экстерриториальных санкций, заморозить активы некоторых американских компаний и прочие меры.

Ранее сообщалась, что Германия предпринимала попытки уговорить США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2» во время переговоров на разных уровнях. В заявлении кабмина говорится, что в 2020-2021 годах правительство также участвовало в демаршах нескольких стран-членов ЕС в Вашингтоне против этих санкций США.

В мире

По материалам: lenta.ru
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