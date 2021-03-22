Водители РФ перечислили 12 причин не мыть автомобиль

Алексей Вольцев

Журнал “За рулем” составил рейтинг самых популярных причин, по которым российские водители отказываются мыть свой автомобиль в зимнее время года.

Паркуюсь под деревом, а там птицы

Птичий помет вреден для лакокрасочного покрытия авто, поэтому мыть нужно днозначно. Он содержит в себе аммиак, аммоний, частицы жирных кислот, сернистые выделения и много других веществ, способных разъесть даже самую круьтую автомобильную эмаль.

Грязь на скорость не влияет

А вот это – ошибка. В одной известной передаче развеяли этот миф – грязная машина проехала на литре топлива 9,6 километра, а чистая – 10,56 километра.

Это не грязь, это – защитный слой

Тоже абсолютная ложь: химические реакции, которые возникают в зоне контакта городской грязи с кузовом, разрушают его довольно быстро.

Грязь скрывает номера

Тоже сомнительно. Ведь сотрудник ГИБДД однозначно выпишет штраф за нечитаемые номера.

Существуют и другие “отмазки”, которыми активно пользуются автолюбители: “не видно царапин”, «слишком дорогую мойку», «отсутствие времени», «во дворе не поцарапают», «негде помыть», «меньше вероятность, что залезут или угонят», «чистой будет только первые полчаса» и «генерал разрешил не мыть»

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