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Врач объяснил опасность коронавируса для ЛОР-больных

Врач объяснил опасность коронавируса для ЛОР-больныхФото: Кирилл Брага / РИА Новости

ЛОР-больные особенно восприимчивы к коронавирусу из-за ослабленных местных защитных механизмов. При этом пожилые пациенты с ЛОР-заболеваниями находятся в особой группе риска, так как с возрастом защитные и компенсаторные процессы организма ослабевают. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы, директор НИКИ оториноларингологии имени Свержевского Андрей Крюков.

«Безусловно, пациенты с патологией верхних дыхательных путей более восприимчивы к новой коронавирусной инфекции, так как входными воротами для нее является слизистая оболочка респираторного тракта», — сказал он.

Врач объяснил, что опасность заражения для пенсионеров в том, что у них развиваются и усугубляются воспалительные изменения слизистой оболочки дыхательных путей. При инфекции этому способствует снижение скорости мукоцилиарного транспорта (механизм очищения органов дыхания). Тяжелое течение COVID-19 у пожилых с ЛОР-болезнями связано с усугублением имеющихся заболеваний и высоким риском развития различных осложнений.

Ранее вирусолог Павел Волчков говорил, что при встрече с коронавирусом иммунитет пенсионеров реагирует слабо. Из-за старения иммунной системы вместе со всем организмом пожилые люди чаще других повторно заболевают COVID-19 и имеют высокие риски умереть.

Россия

По материалам: lenta.ru
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