Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России

Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России

Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в РоссииФото: Maxim Shemetov / Reuters

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о масштабах постковидного синдрома в России. Об этом он заявил в беседе с радио Sputnik.

Водовозов отметил, что до четверти всех переболевших коронавирусом испытают комплекс характерных для этого состояния симптомов. По его словам, выделяют 20 специфичных черт постковидного синдрома, среди них затрудненное дыхание, слабость и изменение вкусовых ощущений. При этом пациенты могут достаточно долго после выздоровления испытывать симптомы различной степени тяжести.

Специалист добавил, что сейчас по мере снижения заболеваемости вирусом вопросы, связанные с последствиями заражения, начали выходить на первый план. Врач подчеркнул, что в подобной ситуации не следует заниматься самолечением, так как это может нанести еще больший вред, чем само заболевание. Так, он объяснил, что нельзя разрабатывать легкие после коронавируса, надувая шарики.

Ранее вице-президент РАН Владимир Чехонин заявил, что чаще всего переболевшие COVID-19 россияне жалуются на депрессию, тревожность и бессонницу. Академик отметил, что проблемы с психическим здоровьем и нервной системой возникают у выздоровевших наравне с поражением легких.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим океаном
"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим
«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве из-за обвинений супруги
«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве
Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев наслаждаются отдыхом в Мексике
Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа
В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа
Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»
Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»
Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС
Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения России с Британией
Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения
Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного потока-2
Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог

Еще по теме

Названы самые ранние симптомы коронавируса
Врач назвал суточную норму потребления сахара
Врач рассказал о превосходящих по опасности коронавирус инфекциях
Мясников перечислил вызывающие проблемы с кишечником полезные продукты