"Все вычистили, удалили": тяжелобольной экс-супруге Аршавина требуется пластика из-за разрушения носа

Вадим Карасев

Мать тяжелобольной Алисы Казьминой откровенно рассказала о ее состоянии. Экс-супруге Андрея Аршавина требуется пластика из-за разрушения носа, сообщает РИА ФАН.

Алиса Казьмина недавно откровенно рассказала подписчикам о своей серьезной болезни — ей якобы диагностировали аутоиммунный некроз носа. О заболевании женщина узнала в апреле-мае 2020 года после того, как простудилась и занималась самолечением.

"Я сама доктор, но я никогда в жизни некроза носа не видела, и чтобы вот так быстро развивалось заболевание. Мало того, ЛОР сказал, что видит это впервые", - заявила мать Казьминой в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".[b][/b]



По словам родственницы Алисы Казьминой, в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И. П. Павлова ее дочь была прооперирована.

Операция была очень сложная. Все вычистили, удалили, это привело к разрушению наружного носа, сейчас ей нужна пластическая операция

Как отмечает мать Алисы, состояние ее дочери медленно улучшается. Бывшая жена Аршавина по-прежнему находится в довольно тяжелом состоянии, однако кашель уменьшился и ей стало гораздо легче говорить, при этом температура нормализовалась.

Напомним, бывшая жена Андрея Аршавина недавно впервые раскрыла подписчикам свой страшный диагноз.



Уже было две операции. Это пожирающий с лобной доли мозга аутоиммунный некроз с вторичным васкулитом. Режет все на своем пути: хрящи, слизистые, челюстно-лицевые ткани. Пока только гормоны помогают приостанавливать аутоиммунный процесс некроза.

Бывшая супруга Андрея Аршавина пожаловалась на свое состояние, говоря с журналистами сквозь слезы.

Моя жизнь похожа на край обрыва. Я в полном бессилии и отчаянии. Мне даже говорить больно: и физически, и морально. Кто-то очень хочет уничтожить меня, а детей оставить без мамы. И пока сила воли, и мои родные охраняют меня, я держусь.

Уже на протяжении нескольких месяцев каждое утро Казьминой начинается с уколов, которые избавляют женщину от постоянных болей. "Вторая операция дала лишь временную ремиссию, мнимое благополучие. Мы долго не могли найти доктора, который во всем бы разобрался. А болезнь разрушала и разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Неопределенность по сей день, что будет со мной дальше", — рассказала звезда "Стархиту".

В феврале мать 38-летней Алисы Казьминой сообщила, что ее дочь попала в реанимацию, проведя 4 дня в коме. Как выяснилось, причиной этого стал острый панкреатит. "Ты вернулась к нам...., моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!!!" — написала тогда мама Алисы на своей странице в инстаграме. Не прошло и месяца, как бывшая жена футболиста была вновь госпитализирована — на этот раз у нее диагностировали коронавирус.



Как писал NEWSTES, ранее мать Аршавина выселила из дома его тяжелобольную экс-супругу с детьми.