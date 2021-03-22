"Все вычистили, удалили": тяжелобольной экс-супруге Аршавина требуется пластика из-за разрушения носа
Мать тяжелобольной Алисы Казьминой откровенно рассказала о ее состоянии. Экс-супруге Андрея Аршавина требуется пластика из-за разрушения носа, сообщает РИА ФАН.
Алиса Казьмина недавно откровенно рассказала подписчикам о своей серьезной болезни — ей якобы диагностировали аутоиммунный некроз носа. О заболевании женщина узнала в апреле-мае 2020 года после того, как простудилась и занималась самолечением.
"Я сама доктор, но я никогда в жизни некроза носа не видела, и чтобы вот так быстро развивалось заболевание. Мало того, ЛОР сказал, что видит это впервые", - заявила мать Казьминой в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".[b][/b]
По словам родственницы Алисы Казьминой, в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени И. П. Павлова ее дочь была прооперирована.
Операция была очень сложная. Все вычистили, удалили, это привело к разрушению наружного носа, сейчас ей нужна пластическая операция
Как отмечает мать Алисы, состояние ее дочери медленно улучшается. Бывшая жена Аршавина по-прежнему находится в довольно тяжелом состоянии, однако кашель уменьшился и ей стало гораздо легче говорить, при этом температура нормализовалась.
Напомним, бывшая жена Андрея Аршавина недавно впервые раскрыла подписчикам свой страшный диагноз.
Бывшая супруга Андрея Аршавина пожаловалась на свое состояние, говоря с журналистами сквозь слезы.
Уже на протяжении нескольких месяцев каждое утро Казьминой начинается с уколов, которые избавляют женщину от постоянных болей. "Вторая операция дала лишь временную ремиссию, мнимое благополучие. Мы долго не могли найти доктора, который во всем бы разобрался. А болезнь разрушала и разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Неопределенность по сей день, что будет со мной дальше", — рассказала звезда "Стархиту".
В феврале мать 38-летней Алисы Казьминой сообщила, что ее дочь попала в реанимацию, проведя 4 дня в коме. Как выяснилось, причиной этого стал острый панкреатит. "Ты вернулась к нам...., моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!!!" — написала тогда мама Алисы на своей странице в инстаграме. Не прошло и месяца, как бывшая жена футболиста была вновь госпитализирована — на этот раз у нее диагностировали коронавирус.
Как писал NEWSTES, ранее мать Аршавина выселила из дома его тяжелобольную экс-супругу с детьми.