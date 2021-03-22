Выпуск iPhone 13 могут перенести из-за дефицита полупроводниковой продукции

Алексей Вольцев

Американская компания Apple может перенести выпуск нового iPhone 13. Такое предположение в понедельник, 22 марта, озвучили в агентстве Nikkei.

Не исключается, что велика вероятность и вовсе временно остановить производство новейших гаджетов, которые сейчас имеются в продаже. Предположительно, корпорация столкнулась с нехваткой комплектующих (полупроводниковой продукции). Якобы план производства сокращен на 20 процентов в первой половине 2021 года относительно декабря 2020-го. Этот фактор может отразиться и на анонсе iPhone 13 и других новинок.

В отчете не уточняется, какие именно модели смартфонов Apple могут быть временно сняты с производства.

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