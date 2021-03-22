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Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40%

Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40%

По итогам 2020 года Москва нарастила экспорт технологичной продукции на 44%, в абсолютном выражении рост за год составил $30 млрд — об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

В пресс-службе градоначальника уточнили: российская столица поставляет за рубеж свыше трети общероссийского объема в этом сегменте. Основные покупатели — страны Западной Европы, СНГ и Восточной Азии.

Наиболее востребованной подобной продукцией считаются турбодвигатели, сетевое оборудование, лекарства, автомобили и трансмиссии, комплектующие для компьютеров, коммуникационная аппаратура. Одних только движков за год поставили на $875 млн, оборудования для ядерных реакторов — на $313 млн. Тройку замыкает телекоммуникационная аппаратура ($270 млн).

Также стало известно, что Москва сумела нарастить экспорт несырьевой, неэнергетической продукции на $40 млрд (на 31% больше по сравнению с 2019 годом).

NEWSTES писал, что весной этого года власти Москвы собираются возобновить работу по благоустройству территорий, приостановленную из-за пандемии. Одним из первых таких объектов будет парк "Яуза" на северо-востоке столицы.

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По материалам: uposters.ru
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