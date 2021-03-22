Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»

Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»

Популярная певица Ольга Бузова скрывалась за маской Розовой Пантеры в шоу “Маска” на НТВ. Об окончании участия в проекте поп-дива рассказала на своей странице в Instagram.

В последнем выпуске артистку, выступавшую в костюме Розовой пантеры, наконец-то разоблачили. Бузова оказалась в недоумении – певец Филипп Киркоров, который дружит с Ольгой, не мог ее узнать. Узнав личность Розовой Пантеры, почти все члены жюри оказались в замешательстве.

“Как мне было сложно спрятать свой узнаваемый и потрясающий вокал под маской. Я прибегала к субтонам и мелизмам”, – призналась Ольга.

На своей Инстаграм-страничке Бузова также призналась, что ей было тяжело утаивать от подписчиков, что она снималась в проекте. Но после того, как ее разоблачили, певице можно больше не скрываться.

Сообщение Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Новый детский технопарк «Кванториум» создадут в Сургуте в 2021 году
Новый детский технопарк «Кванториум» создадут в Сургуте в 2021 году
В Каспийске состоялся телемост с участием школьников Дагестана и Италии
В Каспийске состоялся телемост с участием школьников Дагестана и
В Мурманской области в 2021 году будет открыто 12 центров «Точка роста» Минпросвещения России
В Мурманской области в 2021 году будет открыто 12 центров «Точка
Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Глава аппарата Госдумы Воронова покинет пост
Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий Смирнов
Умер работавший над фильмом «Белое солнце пустыни» композитор Юрий
Ник Кейв выбрал песни для своих похорон
Ник Кейв выбрал песни для своих похорон
Подруга Людмилы Лядовой: «Помощница укоротила ей жизнь!»
Подруга Людмилы Лядовой: «Помощница укоротила ей жизнь!»
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
Госдеп обвинил Россию в нанесении авиаударов по Сирии
В Швейцарии объяснили, почему РФ и КНР не вступят в военный союз против США
В Швейцарии объяснили, почему РФ и КНР не вступят в военный союз
В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее
В Татарстане спасли пса, бродившего со стрелой в шее
Доктор Мясников: колбаса вызывает рак желудка
Доктор Мясников: колбаса вызывает рак желудка
Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»
Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
В ЕР обсуждают приостановку членства пензенского губернатора
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов
Лукашенко назвал идеологию фашизма чуждой белорусам на уровне генов

Еще по теме

Филипп Киркоров не узнал Ольгу Бузову в костюме Розовой Пантеры в шоу «Маска»
Филипп Киркоров не разгадал Ольгу Бузову в костюме Розовой Пантеры в шоу «Маска»
Ольга Бузова скрывалась под Розовой Пантерой в шоу «Маска»
А люди не верили! Из шоу «Маска» выбыла Ольга Бузова