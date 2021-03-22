Выступавшая в образе Розовой Пантеры Бузова выбыла из шоу «Маски»

Анастасия Иванова

Популярная певица Ольга Бузова скрывалась за маской Розовой Пантеры в шоу “Маска” на НТВ. Об окончании участия в проекте поп-дива рассказала на своей странице в Instagram.

В последнем выпуске артистку, выступавшую в костюме Розовой пантеры, наконец-то разоблачили. Бузова оказалась в недоумении – певец Филипп Киркоров, который дружит с Ольгой, не мог ее узнать. Узнав личность Розовой Пантеры, почти все члены жюри оказались в замешательстве.

“Как мне было сложно спрятать свой узнаваемый и потрясающий вокал под маской. Я прибегала к субтонам и мелизмам”, – призналась Ольга.

На своей Инстаграм-страничке Бузова также призналась, что ей было тяжело утаивать от подписчиков, что она снималась в проекте. Но после того, как ее разоблачили, певице можно больше не скрываться.

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