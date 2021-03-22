Женя Ромашов постоянно ищет камеры и слышит голоса из аппаратной

Вадим Карасев

Женя Ромашов поделился с фолловерами соображениями на тему его жизни за периметром. Экс-участник признался, что до сих пор ему слышатся голоса из аппаратной и кажется, что за ним постоянно наблюдают. Тяжело отходить после телестройки, но впереди много планов, реализацией которых он и занимается сейчас. Поклонники верят в его успех.

«Как мне живётся вне камер? Привыкаю потихоньку. До сих пор иногда жду, когда зазвучит голос из аппаратной, захожу в магазины и смотрю на камеры видеонаблюдения по привычке и ощущение, что за тобой следят», - делится Ромашов.

Экс-участник рассказал, как ему живется без камер. Пока что он находится в режиме привыкания. Иногда ему кажется, что вот-вот начнут отдавать приказы из аппаратной, а иногда в магазинах он ищет камеры видеонаблюдения. Женя Ромашов - один из тех, кто провел на проекте немалый срок, несколько лет под камерами не могли не сказаться, пишет newstes.ru.Хотя экс-участник немного преувеличил, он все-таки не спорит, что жизнь за периметром очень отличается от той, что участники вели под камерами. Даже распорядок дня меняется и планирование дел нужно делать самостоятельно. Ромашов пытается наладить жизнь и многому учится заново, так как на проекте он даже развитием своего аккаунта в Инстаграм не занимался.Сейчас он сравнивает себя с выпускником школы, который перебрался от родителей в студенческое общежитие. Наслаждается свободой, живет, как хочет, не должен придерживаться правил и может поступать, как ему угодно, не переживая о возможных наказаниях. Нужно лишь правильно организовать время, чтобы успешно заниматься самореализацией.У своих фолловеров он поинтересовался, как вести страничку, чтобы им было интересно. Подписчики считают, что ему, как музыканту, нужно отдавать предпочтение профессиональному контенту, рассказывать о работе над треками, немного упоминать личную жизнь, и совсем немного разбавлять посты рекламой, без которой быть блогером просто невозможно.