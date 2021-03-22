Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Житель Петербурга зарезал 16-летнего подростка ночью

В Северной столице расследуют дело об убийстве подростка. В качестве подозреваемого был задержан мужчина 1999 года рождения.


Как сообщили в пресс-служба регионального СУ СК РФ, в ночь на субботу 20 марта в поселке Понтонный Колпинского района у мужчины возник конфликт с 16-летним парнем.

В ходе последовавшей за ссорой драки задержанный нанес сопернику удар ножом, от которого несовершеннолетний умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным телеканала “78”, в Колпинском районном суде Петербурга накануне приняли решение обвиняемому в убийстве бывшего студента Академии Машиностроения Роману Царенкову избрать мерой пресечения заключение под стражу на два месяца.

Источник отмечает, что сам Царенков вину признал частично. Он считает, что применение ножа было превышением пределов необходимой самообороны.

Сообщение Житель Петербурга зарезал 16-летнего подростка ночью появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим океаном
"Нацелить ракеты на Москву": японцев возмутили Ту-95МС над Тихим
«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве из-за обвинений супруги
«Я не говорил о смерти своего ребенка!»: Марк Горонок в бешенстве
Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев наслаждаются отдыхом в Мексике
Отель на побережье и прогулки на яхте: Виктория Романец и Антон Гусев
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
Оценены последствия введения новых американских санкций против России
В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа
В России запатентовали новый метод добычи трудноизвлекаемого газа
Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»
Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России
Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»
Россиянам предрекли отсутствие «взрыва весеннего тепла»
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов

Топ на сегодня

Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Открылся оптовый маркетплейс Nastocke
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС Украины в Донбассе
Владимир Жириновский призвал нанести превентивный удар по базам ВС
Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения России с Британией
Посол Келин назвал «практически мертвыми» политические отношения
Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного потока-2
Рар: США вряд ли развяжут торговую войну против ФРГ из-за “Северного
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог
"Проворонили страну". Почему референдум о сохранении СССР не помог

Еще по теме

Подросток признал вину в убийстве 10–летнего брата в Москве
На Кубани подростка заподозрили в сожжении 55-летнего соседа
Дагестанец зарезал двух дочерей за поздние прогулки и закопал в горах
В Петербурге мужчина зарезал подростка на бульваре Новаторов