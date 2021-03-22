Житель Петербурга зарезал 16-летнего подростка ночью

Лидия Мартынова

В Северной столице расследуют дело об убийстве подростка. В качестве подозреваемого был задержан мужчина 1999 года рождения.

Как сообщили в пресс-служба регионального СУ СК РФ, в ночь на субботу 20 марта в поселке Понтонный Колпинского района у мужчины возник конфликт с 16-летним парнем.

В ходе последовавшей за ссорой драки задержанный нанес сопернику удар ножом, от которого несовершеннолетний умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным телеканала “78”, в Колпинском районном суде Петербурга накануне приняли решение обвиняемому в убийстве бывшего студента Академии Машиностроения Роману Царенкову избрать мерой пресечения заключение под стражу на два месяца.

Источник отмечает, что сам Царенков вину признал частично. Он считает, что применение ножа было превышением пределов необходимой самообороны.

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