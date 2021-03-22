Жизнь на свалке, или как нанести экологии родного города наибольший урон?

Анастасия Иванова

Вы когда-нибудь жили на свалке? Представьте, какую романтику можно узреть из окна многоэтажки на прилегающую территорию. При виде разноцветных залежей всего, что произведено человеком и для человека, дух захватывает. Тут, не ровен час, появится этакий рукотворный музей. Хотя, почему появится? Уже есть! Причём подобное можно наблюдать не только по какому-то конкретному адресу – а во многих микрорайонах Черкесска, даже больше – в большинстве городских дворов.





Что касается меня, то складывается впечатление, будто я когда-то познакомился с мусорных дел мастером, и теперь он преследует по пятам. Так, одно время довелось жить неподалёку от гостиницы «Черкесск». Там чуть поодаль от Проспекта Ленина несколько многоэтажек создают неповторимую зигзагообразную дворовую территорию, вдоль которой проходит улица Фабричная. Видимо, всё это создаёт настолько большой дискомфорт в головах горожан, что они даже не ищут возможности встретиться с контейнерной площадкой. Зачем? Можно запросто выбросить мусор под своими окнами, а потом вдыхать зловоние от собственного «произведения», ругая коммунальщиков на чём свет стоит за безделье. Да, не так уж сложно найти того или иного автора действительно свинского (в богатом на обороты русском языке немало подобных нелицеприятных сравнений) поступка. Как раз поисковая работа способна дать не только сиюминутный результат (пристыдить нарушителя), но помогла бы остальным жителям республиканской столицы осознать одну простую истину: чисто там, где не мусорят. Однако кто ж будет копаться в бытовых отходах, чтобы определить принадлежность пакета? Пусть его лучше растаскают по улицам голодные собаки.

Двор по Доватора в районе 58 дома и вовсе можно считать показательным примером того, как нельзя относиться к собственному городу, к месту, где ты живёшь, воспитываешь детей. Есть версия, что лучше всего подростки перенимают у старших плохое. Если следовать этому, ныне подрастающее поколение уже можно считать загубленным. Чего ждать от детей, если их родители, идя на работу или прогуливаясь по дворовой территории, умудряются не дойти до контейнерной площадки каких-то метров 20-30. Им куда проще выбросить битком набитые пакеты рядом с домом.





Часто бывая у знакомых, не раз заставал людей за попыткой избавиться от подобной ноши. При этом после моих довольно культурно озвученных претензий создавалось впечатление, что это я мешаю горожанам жить так, как, по их понятиям, правильно. Дождавшись моего ухода, они всё равно приводили в исполнение приговор экологии Черкесска, снова и снова бросая где попало накопленные бытовые отходы и строительный хлам. Некоторые – особо «культурные» – оставляли всё это в одноэтажном здании в центре двора. Это и без того неказистое строение превратилось не просто в склад человеческого цинизма, оно ещё источало очень едкий, неприятный запах. Так о себе напоминали брошенные пакеты и мешки с испражнениями. Кое-кто из проходивших мимо людей резко менял направление движения, другие пытались «просочиться» сквозь вонь, прикрывая лица руками. Хозяин домика и рад бы начать зарабатывать на торговле, однако из-за нерадивых соседей постоянно тратил деньги на расчистку мусорных залежей. Как-то довелось видеть, что для уборки из недостроенного здания всех бытовых отходов грузовику пришлось делать вторую ходку. В итоге собственник решил избавиться от такого актива, постоянного приносившего ему одни убытки.

Новый хозяин, видимо, лучше понял проблему жителей окрестных домов, не научившихся быть культурными. Скорее всего, кто-то из пойманных им за руку был вынужден искать новое место для выброса своих пакетов. Ничем другим и не объяснить, как предприниматель смог без дополнительных проволочек в довольно короткие сроки выстроить три этажа здания. Да, мусорная свалка перекочевала к расположенному в сотне метров общежитию. Но тут полномочия коммерсанта, похоже, заканчиваются, поэтому повлиять на людей он не имеет права. С другой стороны, с таким умением найти подход к горожанам ему самое место где-нибудь в руководстве коммунальным хозяйством Черкесска. Глядишь, и остальные свалки поменяли бы «прописку», а то и вовсе исчезли с карты города.

Пока же их количество даже после запуска мусоросортировочного предприятия ничуть не уменьшилось. Судя по местным пабликам, у жителей огромные претензии к горам бытовых отходов по Гутякулова, в районе Демиденко, на Подгорной, Тихой, по переулку Строителей… На самом деле список таких проблемных мест можно продолжать очень долго. Неужели городские коммунальщики настолько отвратительно работают, что людям только и остаётся, что жаловаться на их бездействие?





Однако, чуть ближе познакомившись с деятельностью территориального спецавтохозяйства, с тем, какие усилия прикладывают в Черкесске для наведения порядка и чистоты, могу сказать: большая часть проблем – в самом населении. Именно люди были виноваты в создании свалок по Ленина и Доватора. Там оборудованные контейнерные площадки находились в непосредственной близости от гор бытовых отходов. Городские службы специально мониторили, где людям будет удобнее оставлять мусор, учитывался и охват нескольких дворовых территорий. Однако на конечном результате это никак не отразилось. Похоже, жители балдеют от осознания того, что они могут делать с родным городом всё, что вздумается. Хотя чего стоило бы проявить культуру поведения, уважение к чужому труду, пройти, может быть, лишние 10-20 метров до бункера и положить в него свой мусор. Но зачем себя так утруждать?! Ведь куда приятнее, видимо, загадить место своего проживания, чтобы затем писать кляузы на недобросовестных уборщиков мусора.

К слову, в настоящее время службы, отвечающие за чистоту в городе, определяют места для размещения контейнеров. Уверен, снова будет сделана попытка учесть мнение населения. Вот только в который раз? Помню, как проживающим по улицам Подгорной и Мира неоднократно шли навстречу. То убирали большой бункер на оживлённом перекрестке, чтобы не создавать аварийную ситуацию, и вводили поведёрный вывоз. То в угоду людям, продолжившим вести себя как гадящая на помеченной территории живность, мусорный контейнер возвращался на место. Думаете, кто-то оценил потуги коммунальщиков? Как бы не так! Что сам бункер, что весь свободный участок между ним и трансформаторной будкой постоянно усеяны разбросанными пакетами с бытовыми отходами и строительным ломом.





Всё описанное ещё раз доказывает, что далеко не всегда виноваты те организации, которые отвечают за чистоту в Черкесске. Да, с них не стоит снимать ответственность за несвоевременный вывоз. То техника ломается, то из-за пандемии персонал болеет. Но куда больше бед экологии региональной столицы приносят другие. Можно сколько угодно сваливать на нерадивых коммунальщиков. Однако не они оставляют личный автотранспорт рядом с контейнерами, не они выбрасывают мусор в кюветы или подкладывают его под стены своих многоэтажек и кидают на подъездные козырьки. Стихийные свалки – авторство самих горожан. И вот когда каждого нарушителя чистоты будут наказывать рублём, а не снисходительно смотреть на него приговаривая: «Юродивый, что с него взять?», – лишь в этом случае появится вероятность сделать Черкесск действительно комфортным для проживания. Других проблем в региональной столице тоже немало. Но если будет на улицах и во дворах чисто, уже можно говорить, что одной серьёзной, портящей имидж проблемой стало меньше. Будет ли так когда-то, покажет время.

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