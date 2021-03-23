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42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой

42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой

О радостном событии сообщила давняя знакомая новоиспеченной мамы Ксения Собчак. Сама Софико Шеварднадзе никакие подробности о родах пока не разглашает.


О том, что Софико Шеварднадзе станет мамой общественность узнала в конце февраля. Тогда во время беседы в Clubhouse телеведущая призналась, что беременна, но от любых других подробностей воздержалась.

Сегодня же Ксения Собчак рассказала о прибавлении в семье Софико. «Софико Шеварднадзе родила мальчика. Имя Андрия. 3,3 килограмма, 52 сантиметра. Поздравляем», — написала Собчак в Telegram.

К поздравлениям тут же присоединились коллеги Софико и ее поклонники. Подписчики желали звезде и малышу здоровья. Сама же Шеварднадзе в социальных сетях не опубликовала ни одной фотографии из роддома. Журналист всегда тщательно скрывала личную жизнь, предпочитая рассказывать фанатам только о работе. Так, за несколько часов до того, как новость о родах стала достоянием общественности, телеведущая строила творческие планы.

«Набираюсь сил, чтобы совсем скоро начать запись нового сезона «Просто о сложном». Уже были выпуски о культуре, музыке, юморе», — рассказала Софико.

Напомним, что имя возлюбленного Шеварднадзе до сих пор неизвестно. Ранее звезде приписывали романы и с известными бизнесменами, и с артистами, но она всегда игнорировали эти слухи.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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