6 причин, по которым ваша душа выбрала эту жизнь

Вадим Карасев

Многие эксперты в области эзотерики и биоэнергетики считают, что мы сами решаем заранее, где будем рождены и какой будет наша судьба. Есть несколько причин, по которым ваша душа выбрала именно эту жизнь, а не какую-то другую.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о знаках свыше, которые помогают найти решение сложных проблем и увидеть свет в конце тоннеля. Эти Знаки шлет нам Вселенная, ведь она знает лучше нас самих, какой путь и какую задачу выбрала наша душа в этом воплощении.

Решение важной задачи

В прошлых жизнях ваша душа могла накопить бесценный и очень важный опыт, и настало время воплотить его в реальность. Душе может хотеться завершить что-то, что не удалось завершить в прошлой жизни. Это мог быть невероятный план по решению важных задач. В этой жизни вы должны завершить начатое, поэтому судьба ведет вас по этому пути, давая некие подсказки. Именно поэтому так важно слушать интуицию, ведь она связывает нас с мирозданием, которое дает информацию о выбранном душой пути.

Исправление ошибок

В прошлой жизни ваша душа могла совершить нечто ужасное. Например, это могло быть преступление или предательство. Такие вещи не проходят бесследно для души. Это приводит к появлению кармических долгов, которые нужно закрывать. В этой жизни, возможно, пришло время искупить грехи прошлого. Вы жалуетесь на жизнь, но есть шанс того, что это заслуженно. Разумеется, узнать об этом не получится наверняка.

Воплощение желаний

Наша душа хотела получить что-то в прошлой жизни, но у нее не вышло. Любой человек хочет наслаждаться жизнью — вкусно есть, путешествовать, быть счастливым. В прошлой жизни этого сделать не удалось, поэтому пришлось выбрать текущий путь. Если ваша жизнь вас полностью устраивает, и вы получаете от нее невероятное удовольствие, то у вашей души была изначально подобная цель.

Познание мира

Ваша душа может быть совсем молодой. Возможно, это ее первый путь. Она выбрала сложную жизнь, чтобы испытать весь спектр эмоций. Она рассчитывает на развитие и рост. Именно поэтому вас может тянуть к развлечениям и духовному росту. Если человек инфантилен, то есть вероятность того, что его душа молода и неопытна. Если человек поступает не по годам мудро и очень быстро достигает успеха в жизни, это значит, что его душа уже успела повидать этот мир не один десяток раз.

Понимание собственной цели

Душа тоже хочет понять цель жизни, поэтому нам порой очень хочется попробовать все в этой жизни. Душе хочется выразиться, воплотить задуманное в жизнь, но для этого ей нужно понять, какая цель превыше всего. У некоторых людей поиск себя полностью отражает поиски призвания души.

Служение другим

Очень опытные и старые души довольно часто выбирают жизнь, в которой нужно помогать окружающим, быть наставниками. Если у вас есть тяга к обучению других людей, вам стоит понимать, что ваша душа является кладезем опыта и знаний, которыми нужно делиться. У вас есть способность влиять на жизни людей, на их эмоции и судьбы. Именно поэтому людям с такой судьбой следует стараться делать жизнь других лучше.