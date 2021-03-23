Агата Муцениеце забыла про детей от Прилучного: «Так себе мать получается»

Влада Некрасова

Прошло уже полгода с того момента, как Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе. Актриса со скандалом переехала в столичную квартиру вместе с детьми, а сам Прилучный теперь живет с новой избранницей Мирославой Карпович.

Агата Муцениеце не скрывает, что нуждается в поддержке. Актрисе тяжело одной справляться с домашними делами и заниматься воспитанием Тимофея и Мией. Ведь Павел практически никак не помогает экс-супруге, которая сейчас в центре внимания всей мужской половины человечества. О своем бешенном ритме звезда рассказала в YouTube-блоге «Прилучные будни». По словам Агаты, она практически не спит и еле успевает выполнить все запланированные дела.

«Ребята, мне кажется, я зомби. Просто человек не спит… Давно детей так не видела, чтобы погулять с ними, провести целый день. Решила, что освобожу в графике только один день для детей, потому что так себе мать получается», – признается Муцениеце.

Однако Агата рада такому насыщенному графику, потому что после развода она была в жуткой депрессии и никуда не выходила.