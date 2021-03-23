Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Агата Муцениеце забыла про детей от Прилучного: «Так себе мать получается»

Агата Муцениеце забыла про детей от Прилучного: «Так себе мать получается»

Прошло уже полгода с того момента, как Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе. Актриса со скандалом переехала в столичную квартиру вместе с детьми, а сам Прилучный теперь живет с новой избранницей Мирославой Карпович.


Агата Муцениеце не скрывает, что нуждается в поддержке. Актрисе тяжело одной справляться с домашними делами и заниматься воспитанием Тимофея и Мией. Ведь Павел практически никак не помогает экс-супруге, которая сейчас в центре внимания всей мужской половины человечества. О своем бешенном ритме звезда рассказала в YouTube-блоге «Прилучные будни». По словам Агаты, она практически не спит и еле успевает выполнить все запланированные дела.

 «Ребята, мне кажется, я зомби. Просто человек не спит… Давно детей так не видела, чтобы погулять с ними, провести целый день. Решила, что освобожу в графике только один день для детей, потому что так себе мать получается», – признается Муцениеце.

Однако Агата рада такому насыщенному графику, потому что после развода она была в жуткой депрессии и никуда не выходила.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией
Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией
Повстанцы сбили американский ударный беспилотник
Повстанцы сбили американский ударный беспилотник
Писатель назвал президента Польши дебилом и пошел под суд
Писатель назвал президента Польши дебилом и пошел под суд
Базу США в Сирии обстреляли ракетами
Базу США в Сирии обстреляли ракетами
Одноклассница Тимоти Шаламе раскрыла его ориентацию: «Он бисексуален»
Одноклассница Тимоти Шаламе раскрыла его ориентацию: «Он бисексуален»
Атака! В сети хотят уничтожить аккаунты блогеров в Instagram
Атака! В сети хотят уничтожить аккаунты блогеров в Instagram
Президент поручил Ермаку разобраться с монополистами, которые завышают цены на продукты, — эксперт
Президент поручил Ермаку разобраться с монополистами, которые
Белорусская группа прокомментировала отказ от ее песни на «Евровидении»
Белорусская группа прокомментировала отказ от ее песни на
ГД приняла в I чтении проект об увеличении федеральной части партсписков
ГД приняла в I чтении проект об увеличении федеральной части
Ford начнет производить электромобили в России
Ford начнет производить электромобили в России
В России предсказали рост популярности наличных денег
В России предсказали рост популярности наличных денег
«Газпром» остановит «Силу Сибири»
«Газпром» остановит «Силу Сибири»

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете

Еще по теме

«Так себе мать получается»: Муцениеце разрывается между домом и работой, пока Прилучный крутит роман
Жена оставила Павла Прилучного, забрав двоих детей
Агата Муцениеце и Павел Прилучный показали дочь
Муцениеце сняла ролик об отдыхе бывшего мужа Прилучного с их детьми и Мирославой Карпович