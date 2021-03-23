Актер Джейк Джилленхол сыграет в фильме о военной кампании ВВС США в Афганистане

Влада Некрасова

Студия MGM сейчас ведёт переговоры, чтобы вскоре купить права на фильм Combat School. Главную роль в нем исполнит Джейк Джилленхол, а режиссёром выступит Сэм Харгрейв.

Сюжет Combat School был основан на совершенно реальных событиях. В нем пойдет речь о героических событиях, произошедших в Афганистане с боевым диспетчером ВВС США Джоном Чапманом. Стоит отметить тот факт, что совсем недавно экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посмертно наградил этого храброго сержанта Медалью за Отвагу за его героические действия на горе Такур Гар в Афганистане.

Он практически в одиночку до последнего вздоха прикрывал команду морских пехотинцев, пока все же не погиб от рук тяжеловооруженных боевиков Аль-Каиды. Дэн Шиллинг и родная сестра Чапмана, Лори написали об этом героизме книгу Alone at Daw, она послужит основой экранизацией.

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