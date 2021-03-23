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Алена Ашмарина подала в суд на Илью Григоренко

Алена Ашмарина подала в суд на Илью Григоренко

Алена Ашмарина рассказала фолловерам об отцах своих дочерей, а заодно упомянула, что подает в суд на Илью Григоренко, от которого хочет получать алименты. Неудивительно, то Илья так отвратительно вел себя на шоу ББ, ведь он не привык нести расходы на дочь. Во времена их совместной жизни работала только Алена. Сейчас ей не нравится ни его поведение, ни равнодушие к дочери.

Экс-участницу часто спрашивают об отцах ее дочерей, и Алена Ашмарина решила поделиться информацией. В сторис она показала отца Патриции, с которой она сейчас занимается игрой на фортепиано и разучивает песни. Не сразу, но они наладили общение с Германом, последний раз они виделись полгода назад. Помогать он хотел, но пока не готов к этому финансово, пишет newstes.ru.
«Замужем я была 5 лет, 6 лет мы были вместе. Он давно не объявлялся (около полгода), но у нас нормализовалось общение последние 2 года. Помощи почти нет, но у него было желание. Возможно, когда появится возможность, Герман будет помогать своей дочке Патриции, мы ждем», - поделилась Алена.

А вот с Ильей Григоренко все не так безоблачно. Ашмарина подала в суд, чтобы получать алименты на вторую дочь, и уже получила документы для передачи исполнительным органам. Видимо, именно по этой причине Илья скандалит в соцсетях, жалуясь на Ашмарину. Его слова не совпадают с тем, что говорит Алена, но кого это удивляет.

Алене не нравится, что Григоренко на нее клевещет, она приняла твердое решение добиться справедливости. А вот что будет с отцом ее близняшек, она пока не рассказала. О том, что отец Жан-Поль Чуркин, уже все знают, как и о том, что мужчина требовал тест ДНК, потом отказывался от дочерей, угрожал судом Алене, если она будет упоминать его в своем блоге.

Ашмарина пообещала рассказать, как складывается ситуация с Жан-Полем и его родственниками. Но и так понятно, что ничего хорошего в этой истории нет. Хотя Алена - хорошая мать, отцов для своих детей она подбирает очень неудачно. Остановится она на этом или продолжит искать счастье и снова ошибаться в избраннике?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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