Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с Киркоровым

Лидия Мартынова

Как сообщает источник Политическая Экспертиза, российская певица Анастасия Стоцкая вышла замуж за ресторатора Сергея Абгаряна в 2010 году. Спустя год у супругов родился сын. Поклонники сразу заметили сходство ее ребенка с Филиппом Киркоровым. В мире шоу-бизнеса среди фанатов знаменитостей ходят слухи, что на самом деле Стоцкая родила детей Киркорову.

Певица пресекла и опровергла данные сплетни об общих детях с ее бывшим продюсером Киркоровым. Она призналась, что сходство между их детьми, действительно, есть, но это не значит, что они их общие. певица убеждена, что поклонники хотели бы видеть их вместе, поэтому эти слухи периодически всплывают.

Анастасия Стоцкая неоднократно говорила, что влюблена в своего наставника, но отмечала, что между ними исключительно деловые отношения.

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