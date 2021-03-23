Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с Киркоровым

Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с Киркоровым

Как сообщает источник Политическая Экспертиза, российская певица Анастасия Стоцкая вышла замуж за ресторатора Сергея Абгаряна в 2010 году. Спустя год у супругов родился сын. Поклонники сразу заметили сходство ее ребенка с Филиппом Киркоровым. В мире шоу-бизнеса среди фанатов знаменитостей ходят слухи, что на самом деле Стоцкая родила детей Киркорову.

Певица пресекла и опровергла данные сплетни об общих детях с ее бывшим продюсером Киркоровым. Она призналась, что сходство между их детьми, действительно, есть, но это не значит, что они их общие. певица убеждена, что поклонники хотели бы видеть их вместе, поэтому эти слухи периодически всплывают.

Анастасия Стоцкая неоднократно говорила, что влюблена в своего наставника, но отмечала, что между ними исключительно деловые отношения.

Сообщение Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с Киркоровым появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за
Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву
Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву
Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России
Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян
В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян
РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram
РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram
42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала с певицей
«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала
Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения провалившегося под лед киевлянина
Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения
Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с Киркоровым
Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с
В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление
В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление

Топ на сегодня

Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за

Еще по теме

СМИ: Анастасия Стоцкая ждет второго ребенка
Анастасия Стоцкая показала поклонникам своего мужа (ФОТО)
Анастасия Стоцкая ждёт ребёнка
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова