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Анастасия Волочкова: "У меня секс по 4 раза в день!"

Анастасия Волочкова: "У меня секс по 4 раза в день!"

45-летняя Анастасия Волочкова похвасталась своей бурной сексуальной жизнью. Скандальная балерина раскроет свои тайны в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ.

В программе звезда ответит на обвинения в чрезмерном пристрастии к спиртным напиткам. "Я самый последний алкоголик!" — заявила балерина.

При этом Анастасия Волочкова дала отпор своим завистницам, не верящим в ее роман с любимым мужчиной. "Ты позавидовала, что у меня любимый человек, с которым у меня секс по 4 раза в день!" — эмоционально сказала артистка.

На кадрах также можно заметить, что Анастасия Волочкова расплакалась в студии шоу "Секрет на миллион".

Кроме того, балерина продемонстрировала специалисту свою грудь в ответ на обвинения в ее искусственности. "Сейчас у вас будет доступ к моей груди", — пошутила звезда.

Также 45-летняя Анастасия Волочкова прошла проверку на полиграфе — впервые за всю свою жизнь. 

Пару лет назад Анастасия Волочкова дала интервью Ксении Собчак, которым балерина осталась крайне недовольна, решив, что супруга Константина Богомолова намеренно выставила ее в довольно негативном свете. Поступок Собчак Волочкова назвала "некрасивой и бесстыжей подставой".

Ксюша творит такие вещи, что за нее становится стыдно! Ей не дает покоя моя женственность и тот факт, что я любима мужчинами, что состоялась в профессии. Она не может это пережить!

Как отметила Волочкова, Ксения Собчак позволила себе нелестно высказаться по поводу ее фигуры, не поверив, что у балерины от природы крайне пышная грудь .

"Когда мы выходили из бани, Ксюша быстро убежала, не смыв тушь. Ребята, вы меня простите — она будет обсуждать мою фигуру, но на ее тело без слез не взглянешь. Смотреть на него можно, но восхищаться — нет!" — сказала Анастасия.

Как писал NEWSTES, ранее обнаженная Волочкова сделала шпагат на снегу после знакомства с мужчиной.

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По материалам: uposters.ru
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