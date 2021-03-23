Андрей Ильин: «Олег Табаков через меня общался с дочерью и внучкой»

Влада Некрасова

За плечами Андрея Епифановича бурный роман с наследницей Олега Табакова — Александрой. Отношения артистов длились чуть более шести лет и закончились весьма драматично. Но именно благодаря этой связи Олег Павлович имел возможность общаться с дочерью и горячо любимой внучкой Полиной.

Отношения Олега Табакова с дочерью Александрой разладились, когда он ушел из семьи к молодой фаворитке Марине Зудиной. Долгое время звездные родственники не общались, но, казалось, все стало налаживаться, когда в жизни Саши появился человек из актерской среды — Андрей Ильин.

«Табаков очень хорошо меня принял. Он несколько раз звал меня в «Табакерку», но я не хотел уходить из Театра имени Моссовета — Саша была против, считая, что я ее предам. Потом я все-таки решился и перешел к нему — случилось это уже после расставания с Александрой. Поначалу у Олега Павловича с дочерью были острые отношения, потом все притупилось, и я все время был посредником между Табаковым и дочерью Саши — Полиной», — вспомнил артист.

После 6,5 лет отношений Александра Табакова и Андрей Ильин разбежались. О том непростом времени артист вспоминает очень неохотно.

«Мы с Сашей расстались со скандалом, с того момента ни разу не общались. В последнем нашем разговоре, который длился 8,5 часов, мы договорились ничего друг о друге не рассказывать. Так что простите!» — признался 60-летний Ильин в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».