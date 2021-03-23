Арабские фонды купили облигации Telegram на сумму в 150 млн долларов

Вадим Карасев

Два суверенных фонда ОАЭ — Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners приобрели пятилетние конвертируемые облигации компании Telegram на сумму 150 миллионов долларов, сообщило Emirates News Agency. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с компанией Mubadala Investment Company тоже принял участие во вложениях.

"Mubadala Investment Company, суверенный фонд эмирата Абу-Даби, инвестировал $75 млн в 5-летние конвертируемые облигации Telegram, оператора одноименной платформы социальных сетей, ориентированной на безопасность, а Abu Dhabi Catalyst Partners инвестировал еще $75 млн", — говорится в совместном заявлении арабских организаций.

Представители Mubadala Investment Company отметили, что у Telegram есть хорошие перспективы стать ведущей технологической компанией мира. По мнению Abu Dhabi Catalyst Partners, за семь лет с момента запуска мессенджера число активных пользователей выросло до 500 млн в месяц, а это говорит об ориентированности работы команды на пользовательский опыт и конфиденциальность данных.

Telegram — приложение, позволяющее обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Он был создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". В 2017 году предприниматель переехал в Дубай, заявив журналистам, что скорость развития этого города делает его "похожим на стартап".

Ранее NEWSTES писал о требованиях инвесторов к Дурову вернуть десятки миллионов долларов за проект TON.